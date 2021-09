Cidade Jardim: SAAEP recupera poço que foi alvo de vandalismo

O Bairro Cidade Jardim, que frequentemente é destaque quando se trata de abastecimento de água, uma vez que o bairro já passa por racionamento de água, dessa vez alguns indivíduos, ainda não identificados, arrombaram o portão de acesso e derrubaram o poste de alimentação do poço, com objetivo de furtar os fios de cobre do transformador e os cabos de ligação da bomba, interrompendo o funcionamento da estrutura.

O transtorno causado aos moradores do bairro que passaram quatro dias com o abastecimento de água interrompido causando danos aos moradores e para a economia de comerciantes locais.

Os reparos no poço já foram feitos e o abastecimento reestabelecido, evitando prejuízos ainda maiores. A SAAEP, pede a ajuda dos moradores, caso observem atitudes suspeitas para que possam denunciar.

Além disso, incentivamos que a comunidade desenvolva hábitos de uso consciente da água, principalmente neste momento de estiagem”, orientou, o diretor executivo da autarquia Musa Nabih.