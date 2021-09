Neto mata avô de 84 anos decapitado

O caso macabro que causou uma grande revolta a população da região metropolitana de Goiânia, quando um jovem de 19 anos, confessou ter matado o próprio avô, um idoso de 84 anos, o crime aconteceu na última terça-feira (31) de agosto.

De acordo com o jovem, o que teria motivado o crime brutal do seu próprio avô, teria sido a acusação de sua irmã mais nova de apenas 12 anos, de ter sofrido abuso sexual pelo avô, durante uma viagem ao Pará, relatou ainda o jovem que quando sua irmã contou aos familiares o que tinha sofrido os abusos da parte do seu avô, ele teria voltado às pressas para o estado de Goiás.

O neto então foi ao encontro do avô, com planos de vingança, após uma discussão com o avô o jovem teria matado o idoso, com um facão e decapitado, em seguida o mesmo chamou um carro de aplicativo para se livrar da cabeça. Ele teria alegado que era um gato dentro do saco preto e jogou a sacola dentro de um rio.

Com informações/ metropoles.com