Filho do goleiro Bruno com Eliza Samúdio quer conhecer o pai

O sentimento do garoto é de revolta e, sem entender muito bem, o mesmo se sente culpado pelo crime

Um dos crimes mais chocantes já registrados no Brasil foi o da modelo Eliza Samúdio, morta pelo goleiro Bruno, há 11 anos. A jovem tinha 25 anos e um filho com o atleta. Na época, o jogador pediu para que ela fizesse um aborto. Após se recusar, ela o denunciou à polícia por agressão.

O filho do casal, Bruninho Samúdio, soube do assassinato da mãe apenas no ano passado, quando o menino completou 10 anos. Após saber do ocorrido, o menino se negou a conhecer o pai.

Há alguns dias, Bruninho voltou a questionar a avó, Sônia Moura, sobre a morte da mãe. Atualmente, com 11 anos, o sentimento do garoto é de revolta e, sem entender muito bem, o mesmo se sente culpado pelo crime.

“Dia desses, ele me questionou sobre a morte da mãe porque se sente culpado pelo crime. Nunca tinha visto ele se revoltar ou ficar tão abalado. Vi meu neto socar o colchão dele com força… Disse que ele não é culpado de nada. O único culpado nessa história é o pai”, contou a avó em uma entrevista ao Extra.

De acordo com a mãe de Eliza, pela primeira vez ele demonstrou vontade de conhecer Bruno. “Pela primeira vez ele manifestou a vontade de conhecer Bruno. Mas diz que esse dia só vai chegar quando puder estar na mesma altura que ele, para olhá-lo nos olhos”, disse ela.

Para a mãe da modelo, o assassinato de Eliza foi uma “queima de arquivo”. “Minha filha engravidou depois de quatro meses de convivência e ela sabia muitas coisas do Bruno. Eliza sabia demais e foi morta por queima de arquivo”, afirmou ela.

fonte:dol.com