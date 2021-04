Filho mata mãe com facada pelas costas dentro de casa

O caso aconteceu neste sábado (17). Francisca Moraes tinha 50 anos e trabalhava como faxineira. Ela estava sentada quando foi apunhalada pelas costas pelo filho, Anderson Moraes. O jovem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde do mesmo dia.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados ao local e apuraram que vizinhos haviam socorrido Francisca e a levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – PAM Rodoviária. Entretanto, ela faleceu minutos depois.

A filha da vítima, que não teve o nome revelado, relatou que ouviu gritos da mãe e a viu caída e ensanguentada no chão. Segundo ela, Francisca disse que “seu filho queria matá-la e agora havia conseguido”.

Além disso, um vizinho contou que viu a vítima sentada em uma poltrona fora da casa quando o suspeito desferiu um golpe em suas costas, com objeto semelhante a um punhal.

Dessa maneira, a Polícia Militar realizou buscas e encontrou um abridor de coco e uma camiseta com manchas aparentemente de sangue. Os materiais foram apreendidos para análise pericial, informa a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

À PM, Anderson Moraes disse que a mãe teria caído e batido a cabeça no chão, mas depois se rendeu, sem oferecer resistência. Ele não informou a

motivação do crime e responderá por homicídio qualificado. O caso foi registrado no Departamento de Polícia Civil em Guarujá.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime.

