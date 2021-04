Movimenta Pebas abre edital para artes plásticas

Durante a residência, o projeto fornecerá aos estudantes um kit completo com materiais e instrumentos de trabalho. A partir de 18 de junho, as obras produzidas durante a residência artística serão expostas nas redes sociais e na página eletrônica do Movimenta Pebas.

Radicado em Parauapebas desde 1991, Afonso Camargo Fona mantém ateliê

Nascido em Santarém (PA), onde viveu até o início da adolescência, Afonso Camargo Fona aprendeu com o pai e com os tios a pintar as tradicionais cuias e a restaurar obras sacras. Já em Manaus (AM), trabalhou como aderecista em agremiações carnavalescas – o que o levou a também atuar nos bois Caprichoso e Garantido no Festival de Parintins. Durante muitos anos foi também restaurador no monumental Teatro Amazonas.

Residindo em Parauapebas há cerca de 30 anos, onde mantém seu ateliê de criação, Afonso segue engajado em vários projetos educativos. Ele também desenvolve experimentos com pigmentos naturais oriundos do ferro, manganês e outros minérios abundantes na região. Agraciado como Mestre da Cultura Popular pela Fundação de Cultura do Pará, Afonso já participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. O painel “Gavião”, produzido ao longo do projeto Arte em Cores, faz uma homenagem ao povo Gavião, de origem Xikrin, e ao mito indígena relacionado à ave de rapina da fauna amazônica.

Sobre o Movimenta Pebas

O Movimenta Pebas oferece programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investe na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda.

Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas já selecionou, por meio de concurso cultural, cinco peças teatrais de curta duração que serão montadas com recursos do projeto. Além disso, mais de 200 jovens e adultos de Parauapebas participaram de cursos on-line de capacitação em diferentes modalidades de dança com a equipe da renomada Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo. Na etapa de música, o projeto selecionou, produziu e divulgou dez videoclipes com músicas inéditas de compositores daquele município. O Movimenta Pebas também está promovendo dois cursos on-line sobre a história do cinema e uma mostra de curtas-metragens na sua página eletrônica.

O Movimenta Pebas tem patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Secretaria Municipal de Cultura, através do Centro Cultural de Parauapebas – CCP e Instituto Vivas, e é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura – Governo Federal.