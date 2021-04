Morte por Covi19 e festa clandestina no fim de semana em Parauapebas

Mais uma vitima da Covid19 em Parauapebas, e os casos não param de subir, foram registrados 177 novos casos de infecção pelo novo coronavírus.

Festa em meio a nova onda de Covid19

Mesmo com os hospitais lotados e a taxa de ocupação em 75% jovens promovem festa clandestina em Parauapebas.

A Policia Militar juntamente com a guarda Municipal de Parauapebas foram enformadas através do DISK AGLOMEÇÃO (94)33468891 ou (94)992780431 de uma festa clandestina que acontecia no bairro Tropical, chegando lá poderão constatar a veracidade da denúncia e acabaram com a festinha.

Da redação/ imagens: redes sociais e prefeitura.