Forças de segurança do estado atuam De forma integrada no fechamento da praia do Atalaia em Salinas

Neste final de semana, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup) coordenou uma força-tarefa para ordenar de forma coordenada o fechamento da praia do Atalaia em Salinas, um dos destinos mais procurados durante o veraneio dos paraenses.

A ação faz parte da operação integrada “Verão Mais Seguro: Saúde, Segurança e Responsabilidade” que tem por objetivo garantir a tranquilidade aos veranistas e dar cumprimento aos decretos municipais definidos pelos municípios do Estado em combate a pandemia da Covid-19.

O decreto municipal, entre as determinações, mantém o distanciamento social e a higienização com álcool 70% nos estabelecimentos comerciais e ainda o impedimento de som automotivo nas praias e a permanência dos banhistas além do horário permitido, que é de 7h às 19h.

Os órgãos do Sistema de Segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento dê Trânsito (DETRAN) prestaram apoio a determinação municipal, e de forma reunida fizeram a retirada dos veranistas no horário determinado para preservar a saúde e tranquilidade dos frequentadores como explica o coordenador Operacional da Segup, coronel Helton Moraes.

Foto: Ascom / Segup-pa“A união entre as forças de segurança atuou de forma muito positiva na execução da operação, pois foi de extrema importância para que pudéssemos dar cumprimento ao decreto onde se impede a utilização de som automotivo e a permanência dos banhistas fora do horário pré-estabelecido”, afirmou o coronel.

Por meio de viaturas e integração entre os agentes de segurança, foram realizadas abordagens de orientação e prevenção afim de inibir reações de resistência da população.

“Nossa estratégia mostrou que o Estado tem ações táticas para poder realizar essa evacuação da praia de forma ordenada e pacífica. A ação foi para beneficiar a todos os frequentadores e garantir a segurança e a tranquilidade com responsabilidade e saúde à população”, reforçou o coronel.

Balanço – Durante o sexta-feira (24) e o sábado (25) foram feitas apenas duas conduções por resistência e desobediaencia a ordem na praia do Atalaia.

Verão 2020 – A operação “Verão Mais Seguro” conta com um efetivo de 3.546 agentes de segurança, distribuídos em 40 localidades do estado. A operação ocorrerá até o dia 3 de agosto.

Fonte: Por Walena Lopes (SEGUP) / www.agenciapara.com.br