Francisco Silva Dias é o primeiro atleta oficial de Parauapebas a disputar uma luta pelo Conselho Nacional de Box

Com uma vida de superação é assim que o gari Francisco Silva Dias, lutador de box de Parauapebas se torna o primeiro atleta oficial a disputar uma luta pelo Conselho Nacional de Box.

O mesmo foi escolhido após mostrar um bom desempenho no MMA e Muay Thai, agora ele vai pro ranque do conselho mundial que é a WBC – ( World Boxing Council) e a WBO – (World Boxing Organization.

Em entrevista concedida ao Jornal Correio do Pará o treinador Douglas Silva de Brito falou que a intenção é trazer essa primeira vitória para Parauapebas, uma vez que a cidade nunca teve nenhum atleta que a representasse nessa modalidade e colocou que na medida em que for chegando às vitorias num total de cinco ou seis, o passo a seguir é pedir a disputa por um cinturão.

O treinador dele ressalta que o foco principal é trazer um cinturão de renome como o cinturão do campeão brasileiro do Conselho Nacional de Box, que hoje é prêmio de muito peso a qualquer atleta de fugi lismo que é o Box.

Francisco Dias já disputou MMA, Muay Thai e agora esta entrando pro box profissional e essa primeira fase se chama debutante que é quando o atleta faz sua primeira luta de box profissional.

O evento esta sendo organizado por Ulisses Pereira que é treinador ex-boxeador Acelino Popó Freitas, por isso a importância de estar bem atento, e não perder essa grande oportunidade, pois se nós formos bem o que se espera é que uma porta se abra e agente possa ser visto por algum dos olheiros que se fazer presente a eventos desse nível sempre a procura de atletas qualificados e que possa representa e defender a categoria, tanto no Brasil quanto fora.

O Centro Olímpico Taylson Boxing que tem a sua sede localizada na Rua Fortaleza, 68 – Bairro Rio Verde sempre trabalhou e trabalha com objetivo de ajudar o próximo principalmente aquele pessoas que precisam de ajuda por ter entrado de alguma forma pra do pro mundo das drogas e tem dificuldade pra sair, foi a partir daí que me veio a ideia de dar a mão a quem precisa e nada melhor que o esporte para superar essas barreiras na vida deles.

O gari lutador conheceu Douglas logo depois que abriu o centro de treinamento e depois de longo tempo de amizade surgiu a oportunidade de trabalharem juntos e hoje esta ai vão a Belém no inicio do mês de fevereiro para esse grande desafio que será assistido pelo ex- fugi lista popó.

A luta será realizada no próximo dia 08 de fevereiro na academia do lendário Ulisses Pereira.

Edvan Lopes