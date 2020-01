Últimos dias da exposição “Natural de onde venho” no Centro Cultural Parauapebas

As obras, produzidas por estudantes de Canaã, celebram importância de preservação do meio ambiente

Os parauapebenses podem conferir a exposição “Natural de onde venho” até dia 31 de outubro, no Centro Cultural Parauapebas. A mostra apresenta 12 obras inéditas da exposição e nos faz uma forte provocação sobre as interferências do homem no meio ambiente.

Caroços, semestes e cipós são alguns dos insumos que os estudantes do 4º e 5º anos da Escola Municipal Teotônio Vilela, em Canaã dos Carajás, sob a supervisão da professora Celeste Mendes, utilizaram como matérias-primas para confeccionar as obras, exaltando a a importância da preservação do meio ambiente.

A iniciativa integra projeto da Secretaria Municipal de Educação de Canãa dos Carajás, que tem como objetivo compartilhar experiências entre a natureza e o espaço geográfico. Os quadros, frutos do projeto, estão distribuídos nas mais diversas instituições do município de Canaã dos Carajás, incluindo o gabinete do prefeito da cidade.

Itinerância

A itinerância em Parauapebas faz parte do compromisso da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás com a valorização e disseminação dos trabalhos de artistas e produtores culturais da região. A Casa é um centro cultural gerido pela Fundação Vale e mantido pela Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, com o objetivo de contribuir com a democratização de acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região.

Com entrada gratuita, a exposição segue em cartaz até 31 janeiro. O Centra Cultural Parauapebas está localizado na Rua Um, s/n, Quadra Especial, no Loteamento Alvorada.

vale.com