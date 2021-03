Funcionário de terceirizada e vítima de descarga elétrica

Um acidente grave registrado na tarde da última terça-feira, 16 em Parauapebas vitimou o jovem Mauricelio Lopes Veloso.

A tragédia aconteceu nas dependências da empresa Komatsu, e segundo informações Mauricelio que era soldador e trabalhava na empresa a bastante tempo, foi desligar o equipamento de solda o qual o mesmo trabalhava, e no momento em que ele fazia o desligamento ele sofreu uma descarga elétrica.

Após o ocorrido o jovem ainda foi socorrido no local onde tentaram reanima-lo, mas já era tarde demais.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas e será investigada de perto por agentes da polícia.

Após a tragédia que deu fim a vida de um funcionário da Komatso, outro colaborador faz um vídeo mostrando as condições em que se trabalha na empresa, no vídeo é possível ver muitos fios pelo chão e em contato direto com a água oferecendo assim grande risco para os trabalhadores desse setor.

Nesse mesmo vídeo o empregado diz que esse setor é o que trabalha com solda e ainda critica a empresa que é uma empresa de grande porte e deixa seus funcionários trabalharam nessas condições insalubres que eles estão.

Nota de esclarecimento da empresa Komatsu falando a respeito do acidente que ocorreu com um dos seus colaboradores na tarde de ontem, 16 de março e sobre o vídeo que circula nas redes sociais.

