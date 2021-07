Gatinho: Parauapebas e Marabá fazem parte das cidades do Pará com mais ligações clandestinas de energia

É crime fazer aquele famoso gatinho na sua energia elétrica, muitas pessoas insatisfeitas com o valor da conta de energia optam por fazer essa valha pratica, porem essa pratica é crime previsto em lei no artigo 171 (fraude) e 155 (furto). Com pena de um a quatro anos de reclusão.

Segundo dados da Equatorial o estado do Pará possui aproximadamente 141 fraudes de ligação de energia elétrica, sendo 30,72% da energia perdida, se comparado ao ano de 2019 a empresa fornecedora de energia pode observar um aumento de 0,79% nas fraudes.

Segundo a Equatorial uma grande parte das irregularidades já foram fiscalizadas e regulamentadas, na capital Belém foi responsável por 20% de 141mil dessas fraudes encontradas que seria equivalente a 28 mil casos, seguida de Ananindeua e Santarém com mais de 10 mil e 8 mil respectivamente. Outras cidades como Parauapebas, Marabá, Itaituba, Abaetetuba e Altamira também registram índices expressivos, em média 5 mil regularizações.

Os danos da irregularidade afetam os pilares da economia de forma significativa, pois o furto propicia a sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Confins), que vêm incluídos nas contas de energia elétrica e cujos recursos arrecadados são repassados integralmente aos Governos Federal e Estadual. Esses recursos poderiam ser investidos na construção de escolas, hospitais, construção e pavimentação de estradas, entre outras melhorias estruturais.

Com informações de Roma News