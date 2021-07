Vídeo: PM resgata 4 pessoas do “Tribunal do Crime”

Um criminoso, que ocupava o cargo de “disciplinador” na comunidade, foi preso em flagrante com uma arma, celulares e drogas

Você vai ver agora cenas impressionantes do momento em que a Polícia Militar de São Paulo consegue impedir um “tribunal do crime”.

As imagens mostram a prisão de Humberto Silva do Nascimento, 28 anos, conhecido como “Betinho”, apontado pela PM como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo os policiais que realizaram a prisão em flagrante, Betinho ocupa cargo de “disciplinador” na comunidade Taboas, na região de Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo.

As cenas, registradas pelos próprios policiais, mostram a chegada dos agentes a uma casa na comunidade. Quando os policiais chegaram, havia dez criminosos no local, além de quatro homens sendo julgados pelo “tribunal do crime” – sendo dois menores de idade.

A acusação contra os homens julgados pelo tribunal informal era a prática de furtos dentro da comunidade. Em situações semelhantes a essas, é comum que os condenados passem por tortura ou sejam executados.

A reportagem é de Débora Lopes, da BAND: