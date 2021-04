Governo antecipa calendário de saques do auxílio emergencial

Mudança já vale para primeiras parcelas

O governo e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta quinta-feira (15) uma antecipação nas datas de saques da primeira parcela do auxílio emergencial.

Com a mudança, a autorização para saques ou transferências desses valores pelos beneficiários será antecipada em até 18 dias, a depender da data de nascimento.

A alteração não afeta as datas de liberação do auxílio no aplicativo da Caixa, com possibilidade de uso do dinheiro para pagamentos digitais.

Até o momento, também não houve alteração do calendário original de saques e transferências da segunda e da terceira parcelas.

O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em redes sociais.

“Já neste mês agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também os pagamentos, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs [caixas eletrônicos], que era só em maio”, disse.

A medida será oficializada em portaria que deve ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).

O calendário original previa a liberação de saques, em geral, a cada dois dias, de acordo com o mês de aniversário do beneficiado. Agora, as autorizações serão feitas em dias seguidos, agilizando o processo.

“Nós percebemos que nós conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do Caixa Tem quanto do ponto de vista de minimização de filas”, disse Guimarães.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DE SAQUES, POR MÊS DE NASCIMENTO:

– janeiro: antecipado de 4 de maio para 30 de abril

– fevereiro: antecipado de 6 de maio para 3 de maio

– março: antecipado de 10 de maio para 04 de maio

– abril: antecipado de 12 de maio para 5 de maio

– maio: antecipado de 14 de maio para 6 de maio

– junho: antecipado de 18 de maio para 7 de maio

– julho: antecipado de 20 de maio para 10 de maio

– agosto: antecipado de 21 de maio para 11 de maio

– setembro: antecipado de 25 de maio para 12 de maio

– outubro: antecipado de 27 de maio para 13 de maio

– novembro: antecipado de 1º de junho para 14 de maio

– dezembro: antecipado de 4 de junho para 17 de maio

