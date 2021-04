Quatro homicídios em apenas uma semana em Parauapebas

Parauapebas regista semana violenta, tendo quatro homicídios até o momento

Mais um assassinato foi registrado esse semana quinta-feira (15), no início da noite um jovem por nome de Alexande Carvalho de 23 anos de idade foi morto a tiros no Residencial Alto Bonito, ainda não se tem muitas informações, alguns moradores dizem que o rapaz residia no Alto Bonito e que estava sozinho quando tudo aconteceu, os vizinhos dizem não ter visto quem foram os assassinos.

Em um vídeo que circula pelos grupos de mensagem mostra os vizinhos e muitos curiosos no local tentando entrar porem no apartamento possui uma grade que não permite a entrada dos curiosos até o local do corpo.

A polícia foi acionada juntamente com o IML para recolherem o corpo e fazerem a perícia, será aberta uma investigação para apurar os fatos.

Seguimos aguardando mais informações…

Da redação