Governo do Pará recebe doação de 1.325 equipamentos hospitalares da Vale que vão beneficiar a rede pública de saúde do Estado

Vinte e seis hospitais e unidade de saúde pública de todas as regiões do Pará receberão novos equipamentos hospitalares, que serão entregues pela Vale ao Governo do Estado. Serão ao todo 1.325 equipamentos doados pela mineradora, entre desfibriladores, monitores de sinais vitais, aspiradores de secreção portáteis, camas hospitalares, entre outros.

Os primeiros lotes foram entregues nessa semana à Secretaria Estadual de Saúde (Sespa). Foram 100 monitores, 100 desfibriladores e 200 aspiradores de secreção portáteis. O restante das doações será feito de forma gradual ao longo deste mês até outubro, de acordo com a capacidade de entrega do fornecedor.

Segundo a Sespa, 26 unidades hospitalares estaduais serão contempladas, melhorando a capacidade de atendimento para a população neste momento de enfrentamento do coronavírus e permanecendo nas unidades mesmo após a pandemia. Os materiais estão assim divididos: 100 monitores de sinais vitais, 100 desfibriladores, 400 aspiradores de secreção portáteis, 100 carros de emergência, 540 camas mecânicas adulto, 50 camas mecânicas obeso e 35 respiradores. É a maior doação de equipamentos hospitalares recebidos pelo Estado. Desde o início da pandemia, a Vale adotou a premissa de apoiar os governos a enfrentarem a pandemia. Para isso, a mineradora vem doando insumos médicos hospitalares, apoiando na construção de hospitais de campanha e na compra de equipamentos hospitalares, além de doação de produtos para sanitização de espaços públicos nas cidades onde está presente. O apoio da empresa ao governo iniciou anteriormente, com a doação de toneladas de insumos de higiene, como álcool em gel e mais de 400 mil itens de equipamentos de proteção individual (EPI) e 30 mil kits de testes rápidos.