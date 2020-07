Governo quer zerar filas de atendimentos da saúde pública

Ao longo do dia, o governador Helder Barbalho e a Cúpula da Saúde Publica do Estado estiveram reunidos com representantes de Organizações Sociais (OS) e hospitais privados para viabilizar parcerias estratégicas com objetivo de ampliar a contraprestação dos serviços relacionados ao setor. A intenção do Estado é zerar a fila de procedimentos médicos (exames, cirurgias e atendimentos) em todas as regiões do Estado. As reuniões foram realizadas no Palácio dos Despachos, na sede do Poder Executivo Estadual, em Belém.

“Temos uma enorme demanda reprimida por conta do coronavírus, mas também temos demandas históricas. Nosso objetivo é unir esforços e avançarmos ao longo deste semestre para que todos os procedimentos possam ganhar celeridade para melhor atender a população do Estado. Esse é um programa que temos prioridade e pressa”, adianta o governador Helder Barbalho.

De acordo com estimativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), aproximadamente, 30 mil procedimentos aguardam por atendimento. “Pelos levantamentos que estamos fazendo, estamos achando esses números subestimados. Podem ser ainda maiores e, por isso, queremos avançar“, explica o secretário adjunto estadual de Gestão de Políticas de Saúde do Pará, Sipriano Ferraz.

Atualmente, o projeto está em fase de captação e análise da capacidade de atendimento de parceiros potenciais. A previsão do Governo do Estado é que o lançamento oficial ocorra no próximo mês de Agosto.

Fonte: Com colaboração de Larissa Noguchi / www.agenciapara.com.br