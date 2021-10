Grávida de 7 meses morre no hospital após ser estuprada em Marabá

O abuso sexual contra a jovem teria ocorrido na madrugada da última segunda-feira, 4, em Itupiranga, município a 50 km de Marabá.

Uma jovem de 21 anos, identificada como Franciele Araújo Lima, morreu devido a ferimentos decorrentes de um estupro. A moça estava grávida de 7 meses e depois de ficar internada um dia inteiro no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Segundo informações, a vítima muito sangramento e dor abdominal.

De acordo com informações colhidas no prontuário médico que chegou ao Instituo Médico Legal (IML), a vítima estava com prolapso retal. Segundo o documento, a jovem teria tido um pedaço de madeira enfiado no ânus e na vagina, causando o perfuramento dos órgãos internos. Ela teve ainda o maxilar quebrado.

O abuso sexual contra a jovem teria ocorrido na madrugada da última segunda-feira, 4, em Itupiranga, município a 50 km de Marabá, onde Franciele morava. Ela primeiro foi atendida em um hospital da região e depois foi transferida para o HMM, onde a vítima e o feto morreram.

