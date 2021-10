Modernidade e inovação marcam a 1ª Mostra de Turismo de Parauapebas

Cerca de 10 mil pessoas compareceram à mostra, que se consolida como um dos maiores eventos do setor de turismo na região norte do país.

Quem visitou o espaço onde foi realizada a 1ª Mostra de Turismo e Negócios de Parauapebas, se surpreendeu com a moderna estrutura montada na Praça de Eventos, entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro.

Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo local durante os sete dias de evento e se depararam com uma programação diversificada e inovadora.

“Gosto muito de aventura. Muito bom! Graças a Deus, pelo menos tem para onde a gente sair, se locomover nesse evento; muito bom”, diz dona Nilzete Fonseca, 59 anos, já se preparando para descer na tirolesa, uma das grandes atrações da mostra.

Realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), o evento é uma vitrine para mostrar os atrativos naturais de Parauapebas, que vem se estruturando para se tornar destino certo no cenário turístico nacional.

“As pessoas de fora imaginam que Parauapebas é só para trabalhar, e as pessoas que moram aqui não têm essa visão do quanto Parauapebas é bonito, de quantos lugares bonitos tem”, comenta Andressa Ferreira, ao visitar a mostra.

Além da tirolesa, shows culturais, passarela gastronômica com comidas da culinária regional e internacional, circuito de arvorismo, e mountain bike virtual com viagem até o Garimpo das Pedras foram algumas das experiências preparadas para o público.

“A gente tentou agregar em um só lugar uma pequena mostra de tudo. É um chamado para que a população se empodere do conhecimento de que nós temos realmente um potencial consolidado de turismo aqui em nosso município”, destaca José de Almeida, coordenador de eventos da Semtur.

A 1ª Mostra de Turismo e Negócios também foi uma oportunidade para agências de viagem e turismo, donos de balneários e empresas que querem investir no turismo local, que atualmente conta com cinco rotas consolidadas – Rota Carajás, Rota do Búfalo, Rota Indígena, Rota das Águas e City Tour.

“Nossa mostra, graças a Deus foi um sucesso de público; sucesso também para os balneários, as agências e o setor gastronômico. O objetivo principal era que os empreendimentos vendessem suas marcas, e isso eles fizeram muito bem durante esses sete dias de evento”, comemora o titular da Semtur, Rodrigo Mota.

Para ele, a ideia da realização da mostra é destacar Parauapebas para o estado do Pará, para a região Norte e para todo o Brasil.

