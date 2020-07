Homem de 32 anos que vivia com menina de 13 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável

A Polícia Militar da cidade de Altos realizou a prisão de um homem identificado como João Antônio, de 32 anos, acusado de estupro de vulnerável. De acordo com informações, ele mantinha um relacionamento amoroso com uma criança de 13 anos de idade.

“O Conselho Tutelar da cidade nos acionou em relação a esse caso de que esse rapaz morava junto com essa menor e ela teria apenas 13 anos de idade e a lei trata isso como estupro de vulnerável mesmo ela consentindo. A gente foi até o endereço, chegando ao local fizemos a abordagem, ele confessou que convivia com ela, ela confessou também, confessou que a idade dela era apenas 13, disse que a família tinha conhecimento, mas a lei é bem clara a respeito disso”, afirmou o comandante.

O acusado confirma que tinha uma relação com a criança e que já estão há quase um ano juntos. “Ela gosta, vocês não gostam de ver a pessoa feliz e dizem que é estupro, melhor do que ela estar na rua se prostituindo. A mãe dela botou ela para fora de casa e eu assumi. Um filho nosso ia nascer, ela tomou um susto dentro de casa perdeu a criança eu vim para o hospital com ela, acompanhei tudo direitinho. Já estamos com quase um ano juntos, estou curtindo ela faz tempo, não acho que é estupro, é só para a lei de vocês, não existe idade não, existe é um respeitar o outro”, disse.

Fonte: www.falapiaui.com