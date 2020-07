Homem decepa mãos da esposa e do próprio irmão após suspeitar de traição

Um homem, ainda não identificado, amputou uma das mãos da companheira e uma das mãos do próprio irmão na terça-feira (21/07) no município de Curimatá. O crime, que chocou a cidade, aconteceu na rua José Alexandre, no Bairro Vila Baio. De acordo com informações obtidas pelo Portal Gurguéia, o homem em primeiro momento amputou a mão da sua companheira na altura do pulso, e carregou o órgão até a casa do irmão, onde cometeu a mesma atrocidade.

A motivação do crime seria supostamente passional. Segundo relato de populares, a mulher estaria tendo um caso com o irmão do companheiro. Essa versão não foi confirmada pela polícia. Logo após o crime, o suspeito evadiu-se do local. A polícia realizou diligências em busca do foragido.

As duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para o Hospital Júlio Borges de Macedo, e em seguida transferidos para o Hospital Tibério Nunes, em Floriano.

Fonte: www.falapiaui.com