Moradores da comunidade Nova Esperança II são contemplados com ação do Julho Amarelo

As ações de combate à hepatite foram intensificadas neste mês com a campanha do “Julho Amarelo”. O objetivo é orientar a população quanto à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença. Para isso, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), levou os serviços até a comunidade, disponibilizando testes rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV. Além de oferecer exames PCR que detecta a presença da Covid-19.

“Com isso, pretendemos estar mais próximos da população para facilitar o acesso aos testes. Ressaltando que identificar a patologia logo no início contribui para o tratamento”, destaca Francisco Farias, coordenador do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

De acordo com dados do CTA e do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), atualmente existem 334 pessoas em tratamento para hepatites B e C, em Parauapebas. São 228 casos de hepatite B e 51 de hepatite C.

A ação realizada no último sábado, 18, contemplou a comunidade Nova Esperança II, no Complexo VS-10, onde vivem famílias que fazem parte da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf). Mais de 200 atendimentos foram realizados. Assim que soube dos serviços, a agricultora Lucimar Silva não pensou duas vezes e aproveitou para cuidar da saúde.

“Essa ação que fizeram aqui para nós foi bom demais, porque a gente nem anda muito na cidade. Já que vieram até nós, temos que aproveitar mesmo. Graças a Deus já fiz os testes e estou esperando só o resultado”, conta a agricultora.

Durante a ação, os resultados dos testes rápidos saíam em apenas 10 minutos. Os casos reagentes eram encaminhados para o CTA, para iniciar o tratamento. Já os exames PCR foram encaminhados para análise laboratorial. Nos casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, a equipe dos testes moleculares iria entrar em contato e repassar as orientações para o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Texto: Anne Costa / Fotos: Chico Souza

