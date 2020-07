Homem é preso após espancar mulher durante crise de ciúmes

Um homem identificado como Marcos Martins dos Santos foi presa na noite dessa terça-feira (21) após ter espancado uma mulher no bairro Promorar, na zona sul de Teresina.

De acordo com a Polícia Militar, Marcos agrediu a mulher com panadas de facão, pois ele descobriu que ela estava se relacionando com outro homem. No momento das agressões, o homem que foi o possível pivô conseguiu agredir Marcos com uma porrete. Durante a confusão, Marcos ainda esfaqueou o homem na altura do peito, mas nada considerado grave.

Os três envolvidos foram conduzidos para Central de Flagrantes de Teresina.

Fonte: www.falapiaui.com