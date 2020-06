Homem é morto a pauladas e facadas

Valdeci da Costa Silva foi vítima de um latrocínio — quando a vítima é roubada e assassinada —, neste sábado (13), no município de Jacareacanga (sudoeste do Pará). O crime ocorreu na região garimpeira, nas comunidades São José e Porto Rico. O homem, que era conhecido como “Alemão”, foi agredido, até morte, com pauladas e facadas. O corpo dele foi jogado num lamaçal. Não há confirmação se ele era garimpeiro ou comerciante de ouro, mas tinha valores com ele que foram levados pelos bandidos.

Possivelmente, Valdeci foi abordado pelos criminosos às 5h. O líder comunitário da comunidade Porto Rico ouviu um barulho do lado de fora da casa dele. Já parecia uma briga. Quando saiu para ver do que se tratava, encontrou um pedaço de pau ensanguentado e uma poça de sangue. Ele acionou outros moradores da área para uma busca pela vítima e compreender o que havia ocorrido.

Após algumas buscas feitas pelos próprios moradores, o corpo de Valdeci foi encontrado a alguns quilômetros de onde foi executado. Estava em um barranco, afundando num lamaçal. Na esperança de que estivesse vivo, retiraram o corpo — isso nunca é recomendado, pois pode atrapalhar o trabalho de peritos criminais — e então perceberam que ele estava com várias marcas na cabeça e ferimentos por faca ou terçado. Foi reconhecido por algumas das pessoas que participaram da busca.

A comunidade então acionou a Polícia Militar, que chegou já por volta de 8h. Mas não havia testemunhas do crime e nem muito o que se fazer. Apenas alguns conhecidos apontaram que Valdeci estava com R$ 10 mil em espécie e pelo menos 40 gramas de ouro. Nada foi encontrado com ele, o que configura o latrocínio. Não há quaisquer informações sobre quem poderia ter cometido o crime. O pau usado para atacar a vítima foi apreendido e será periciado.

Fonte: O Liberal