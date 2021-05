Homem é morto a pauladas na madrugada desta quinta

A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Homem, ainda não identificado, foi morto a pauladas na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Vila Macarrão, em Tailândia.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT) por uma equipe do SAMU, mas morreu a caminho da unidade de saúde.

O crime aconteceu por volta das 2h da manhã. Até o momento não há informações quem seria o autor do crime.

Esse é o segundo homicídio registrada em Tailândia nesta quinta-feira. Mais cedo o corpo de Wellington Lima, de 18 anos, foi encontrado próximo de um bar, no bairro Piçarreira.

Neste mês de maio, a polícia já registrou quatro homicídios em Tailândia.

Portal Tailândia