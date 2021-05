Milagre essa é a palavra que descreve o que aconteceu nesse acidente

Na manhã de quarta-feira (19) de maio, na BR222 no município de Açailândia, um veículo de passeio de cor branca placa OZX-2125, bateu em uma carreta carregada de toras de eucalipto,

As imagens são assustadoras e o que se imagina ao ver uma sena como essa é que nenhuma pessoa do veículo de passeio sobreviveu, porem a única palavra para esse acidente seria um milagre, ao descobrir que os passageiros sofreram a penas pequenos arranhões.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do Km 597 o veículo de passeio que seguia de Buriticupu para Açailândia batel na carreta, existe uma forte neblina nessa região o que pode ter prejudicado a visão do motorista da carreta, fazendo com que o mesmo não conseguisse frear a tempo.

Os passageiros do carro branco foram levados ao hospital de Bom Jesus das Selvas, todos com pequenos arranhões pelo corpo.

com informações/ G1