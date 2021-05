‘’Melzinho do amo’’ riscos para saúde de quem consome

O fama do melzinho que segundo os fabricantes é um poderosíssimo afrodisíaco natural e não oferece risco nenhum a quem consome, fez com que o melzinho do amor ganhasse fama muito rápido por todo o país.

O mel que supostamente vem da Malásia fez tanto sucesso que virou até fank, sua venda se disseminou nos bailes fanks e hoje é bastante fácil adquirir esse produto tanto em conveniências, vendedores ambulantes, sexshop e pela internet, uma caixa pode variar de R$20,00 e R$80,00. O ‘’mel árabe ‘’ que supostamente é fabricado na Malásia já tem até versão falsa.

A TV Record encomendou uma pesquisa para saber o que tem realmente na composição desse mel milagroso, foi exibida no programa Domingo Espetacular.

O resultado da análise segundo a matéria, foi encontrada uma substancia chamada

Sildenafil que não é descrita na embalagem, Citrato de Sildenafila é o mesmo usado no Viagra, é dosagem de 100mg do sildenafila usada no melzinho chega a ser o dobro do recomendado pelos médicos.

Originalmente criado para tratar hipertensão, o sildenafil tem como efeito secundário a vasodilatação. Por isso acabou sendo empregado em pacientes com disfunção erétil.

O melzinho oferece inúmeros riscos para a saúde e é contraindicado para mulheres e menores de idade, que são as pessoas que mais estão consumindo o produto, a longo prazo pode ocorre a diminuição da pressão arterial se combinado com produtos para diabetes, pressão alta, colesterol elevado ou outras doenças cardíacas.

Lembrando que o uso prolongado causa dependência psicológica assim como o Viagra.

Géssica Portácio

com informações/manualdohomemmoderno.com

Imagens/ Rede sociais