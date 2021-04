Homem é morto a tiros no Bairro Cidade Nova

gentes do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Timon foram acionados ao local e realizaram o isolamento da área.

Um homem, identificado como Fábio Lopes da Silva, foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo no fim da manhã desta terça-feira (20), no bairro Cidade Nova, no município de Timon, Maranhão. Esta é a quinta morte na cidade em um intervalo de três dias.

Agentes do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Timon foram acionados ao local e realizaram o isolamento da área. A Perícia Científica foi acionada para iniciar as primeiras investigações. Fábio era proprietário de um posto de lavagem localizado na rua 90, do bairro Cidade Nova.

Informações preliminares colhidas pelo Meionorte.com dão conta de que a vítima teria ido na residência de um conhecido e, ao chegar no local, foi abordado por algumas pessoas e o mataram. Populares informaram ainda que além dos tiros, a vítima teria sido atingida com golpes de arma branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. O Departamento de Homicídios de Timon irá investigar o caso.

meionorte.com/ Foto: Reprodução