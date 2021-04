Acusado de matar estudante de medicina a pauladas para roubar celular é preso

Na tarde da última segunda-feira, 19, a Polícia Civil prendeu Alexandre da Cunha Barbosa, acusado de roubar e matar o universitário Valmir Billy de Lima, o Billy Marley. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro de São Brás, em Belém.

Billy voltava para casa, após sair de um hospital, onde fazia residência médica, quando sofreu o assalto e foi espancado na região da cabeça pelo criminoso.

As investigações duraram cerca de dois meses e de acordo com a Polícia, Alexandre tem histórico de roubo, é usuário de drogas, vive em situação de rua e foi preso no Ver-o-Peso.

