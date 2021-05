Homem é morto após reclamar de barulho com traficante

Esposa de Thiago Freitas de Souza contou à polícia ter escutado um disparo depois que o marido foi reforçar o pedido de silêncio. Polícia abriu inquérito para investigar o caso

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem na manhã deste sábado (15) na Favela Santo Cristo, em Niterói (RJ). Informações prévias indicam que Thiago Freitas de Souza foi morto depois de reclamar com traficantes de drogas que o barulho feito por eles não deixava a filha dele dormir.

Segundo o relato, a situação teria começado antes das 6h35, horário em que policiais militares foram ao Hospital Estadual Azevedo Lima, também em Niterói, atender a uma ocorrência de uma pessoa baleada.

No hospital, os policiais conversaram com a esposa da vítima, que contou ter saído de casa para pedir a traficantes da favela que diminuíssem o barulho que faziam porque a filha do casal estava acordando toda hora.

Depois, segundo o relato, o marido foi reforçar o pedido aos criminosos. Foi quando a mulher contou ter ouvido um disaro e encontrou Thiago caído no quintal de casa. Levado para o Azevedo Lima, o homem foi operado, mas não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi declarada às 7h55.

A polícia informou que a favela Santo Cristo vive uma briga de facções e que, na sexta-feira (14), PMs fizeram uma operação no local. O assassinato de Thiago passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).