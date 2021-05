Funcionário mata patrão a tiro e diz que o confundiu com javali

O funcionário afirmou à polícia que estava com a arma, e que estava caçando javali quando viu um vulto no meio da plantação de milho

Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após matar seu patrão, Leocir Luiz Dalchiavon, de 53 anos, com tiro de espingarda, afirmando que o confundiu com um javali. O crime aconteceu na propriedade rural onde o suspeito trabalhava, em Caarapó, cidade a 273 quilômetros de Campo Grande (MS).

O homem foi preso por homicídio culposo, em flagrante, e levado para o presídio do município.

De acordo com o registro policial, por volta das 17h30 de quinta-feira (13), as equipes das polícias civil e militar foram acionadas por conta de um crime em uma propriedade rural no município.

No local, os policiais encontraram Leocir morto com um tiro nas costas. O disparo foi feito por uma espingarda calibre 12.

O funcionário afirmou à polícia que estava com a arma, e que estava caçando javali quando viu um vulto no meio da plantação de milho. Então, ele efetuou o disparo, acreditando ser um animal. O tiro acertou seu patrão, que morreu ainda no local.

Uma equipe da perícia também esteve no imóvel. Testemunhas do crime também foram ouvidas.

A espingarda e outros objetos na cena do crime foram apreendidos para realização de exames periciais. A Polícia Civil investiga o caso.

