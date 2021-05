Mulher sobe no capô de carro do namorado é arremessada em poste e morre

Tentando evitar o fim do relacionamento mulher sobe em capô do carro do namorado para que ele não fosse embora mas ele acelera perde controle bate em poste e ela morre

na manhã deste sábado 15 de maio, uma jovem de 19 anos, ainda não identificada, estava com seu namorado dentro de um carro quando segundo informações o casal teve uma briga e o rapaz tentou disse que queria terminar o relacionamento, a jovem sem pensar duas vezes saiu do carro chorando muito, subiu no capô do carro na tentativa de que o namorado mudasse de ideia mas ele acelerou e acabou perdendo o controle, a jovem foi arremessada e morreu na hora.

Segundo a Polícia Civil de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a briga teria começado dentro do veículo do namorado, na Avenida Afonso Pena. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foi acionada e investiga o caso. A informação inicial é de que o rapaz foi preso, mas ainda não há confirmação. A Deam marcou entrevista coletiva para o fim da tarde deste sábado para falar sobre o caso.

Com informações:: G1