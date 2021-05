Vídeo: mar “devolve” carro que ficou atolado em Salinas

Uma situação que pode ser evitada, mas que para muitos condutores parece valer a pena correr o risco apesar dos prejuízos. Afinal, tão comum como apreciar as belezas das praias de Salinas é ver carros atolando e sendo engolidos pela força da natureza.

E desta vez, um veículo que havia sido “tragado” pelas águas e areias da praia do Atalaia, em Salinópolis, município do nordeste paraense, foi devolvido horas depois, mas em estado deplorável de condições. A caminhonete de grande porte foi filmada após cair em um canal de acesso à praia deixando o condutor e acompanhantes desesperados, contudo, pouco pode ser feito. De outra forma, neste domingo (16), um outro vídeo, feito por frequentadores do local, mostra que devido às intempéries, o carro teve vários prejuízos. A força da areia, das águas e do sal deixou a caminhonete com pneu arrancado, lateria amassada e vidros quebrados. ASSISTA!

Para se ter ideia de como não se brinca com a força da natureza e como o momento é crítico na beira das águas em Salinópolis no sábado (15), um outro registro: um quadriciclo de um policial militar também atolou nas areias e precisou da ajuda de populares para ser retirado do local.

Esse é um tipo de incidente que pode ser evitado sim. E uma das formas é começar evitando descer com o veículo para a parte da praia, pois um simples descuido, um canal ou a velocidade da enchente na beira do oceano podem ser fatais.

Em caso de areia muito úmidas uma providência é se afastar ainda mais, pois a qualquer momento o “piso” pode se desfazer e uma vez com o pneu atolado ficará difícil conseguir ajuda, já que ninguém vai querer aproximar seu carro e correr o mesmo prejuízo.

