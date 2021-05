Sócio é preso acusado de matar gaúcho em Marabá

O sócio do empresário gaúcho Raul Alberto Wolf, de 48 anos, assassinado em 2020, no município de Marabá, sudeste paraense, foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios, em Tucumã, na região do Araguaia, sul do Pará, acusado de ser o mandante do crime.

O empresário José Mário Prestes foi preso durante a operação Gambit, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão na empresa dos sócios e um de prisão preventiva na casa dele. No local, os agentes encontraram arma de fogo e munições. Além disso, os policiais também recolheram diversos documentos e objetos, como celulares, notebooks, drives externos e pen drives, que serão encaminhados para análise da perícia a fim de ajudar nas investigações.

As apurações sobre o crime prosseguem pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogadas. Para a polícia, José Mário Prestes, preso na sexta-feira, 14, é suspeito de ter sido o mandante do assassinato do sócio, Raul Alberto Wolf, cometido no dia 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um hotel, no bairro Cidade Nova, em Marabá.

No dia do crime, dois homens ainda não identificados, foram os executores de Raul.

Nesta semana, uma recompensa no valor de mil reais foi oferecida através do Disque Denúncia do Sudeste do Pará, para quem tiver informações sobre os matadores do gaúcho. A divulgação do cartaz teve como objetivo ajudar os órgãos de segurança a elucidar o homicídio e chegar aos pistoleiros.

