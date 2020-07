Homem é perseguido e executado a tiros na zona rural de Pacajá

Ibaneg Antônio Mendes, de 42 anos, foi assassinado a tiros nas primeiras horas de domingo (5) quando voltava de um passeio com a família, na Vila do Bode, localizada na rodovia BR-240, na zona rural do município de Pacajá, sudeste paraense. De acordo com informações da Polícia Civil, os dois suspeitos, ainda não identificados, fugiram após a ação criminosa. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

A polícia informou que recebeu o chamado no início da madrugada, por volta de 1h. A esposa da vítima relatou que os dois estariam voltando de um passeio na Vila, em uma motocicleta, junto com o filho do casal, de oito anos de idade, quando perceberam que estavam sendo seguidos por dois homens em outra motocicleta, os quais ela não conseguiu identificar.

Ao perceber que estava sendo seguido, Ibaneg acabou caindo em um buraco na estrada e a moto virou. Segundo a esposa, para fugir, eles correram para dentro de uma área de mato aberto e se separaram. Os suspeitos, então, seguiram a vítima e a atingiram com disparos de arma de fogo na região da cabeça e, logo depois, fugiram.

O Instituto Médico Legal de Tucuruí foi acionado para fazer a remoção e posterior necrópsia do cadáver. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime e a sua motivação.

Fonte: www.oliberal.com