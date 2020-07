Exército, PF e PRF apreendem caminhão com carga ilegal de manganês em Marabá, no Pará

A ação realizada pela Polícia Federal, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal busca caminhões com produto da extração de minério ilegal na região.

Segundo a Polícia Federal, o motorista e o proprietário do veículo devem responder por crime contra o patrimônio, com pena prevista de até cinco anos de prisão, e crime ambiental, com pena de até um ano de detenção.