Vila Sansão: Posto Policial é reformado e ampliado

Iniciativa é fruto de mais uma parceria entre Vale e o Governo do Estado, tendo como objetivo a implementação de ações de fortalecimento da Segurança Pública e Defesa Social

O Destacamento da Polícia Militar, sediado na Vila Sansão, na zona rural de Parauapebas, está reformado e ampliado. A iniciativa, fruto de um Acordo de Cooperação firmado entre Vale e o Governo do Estado, por meio do projeto Salobo III e a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, garantiu melhorias físicas ao espaço, que agora conta com recepção, novos quartos, depósito e área de lazer, e também doação de novos mobiliários e equipamentos, como computador e impressora.

Para o gerente executivo de projetos Metais Básicos Brasil, Plínio Tocchetto, “é uma grande satisfação que nós contribuímos e estamos deixando um legado positivo, com benefício para às comunidades”, destaca.

“Um convênio como esse tem um importância social muito grande. Ganha a Polícia Militar e ganha a comunidade. Gostaria de agradecer a Vale pelo apoio e parceria”, ressalta o Tenente Coronel Gledson Melo dos Santos.

Salobo III

O projeto Salobo III consiste na construção de uma terceira planta de concentração que favorecerá a manutenção da competitividade do Brasil no mercado mundial do cobre. O projeto aumentará a capacidade de beneficiamento da Salobo Metais, subsidiária da Vale, de 24 milhões de toneladas para 36 milhões de toneladas de minério alimentadas na usina.

A licença de instalação foi concedida pelo Ibama em novembro de 2018. A fase de implantação foi iniciada em janeiro de 2019, com etapas e demanda de mão de obra para terraplenagem, construção e montagem mecânica. O projeto está orçado em US$ 1,1 bilhão.

