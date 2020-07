SiSU 2020/2 abre as inscrições

Vagas

Está será a primeira edição do SiSU com oferta de vagas para cursos a distância (EaD). No dia 25 de maio o MEC publicou no Diário Oficial da União uma Portaria alterando o regulamento do SiSU para a inclusão dos cursos EaD.

Veja aqui a Portaria

A oferta do SISU 2020/2 é de 51.800 vagas em 57 instituições públicas de ensino superior. As vagas são distribuídas em ampla concorrência e diferentes categorias de cotas e ações afirmativas.

Consulte as vagas do SiSU 2020/2

Mais: Veja todas as instituições que participam do SiSU

Resultado

O MEC deve liberar o resultado do SiSU 2020/2 no dia 14 de julho e as matrículas dos aprovados serão realizadas entre os dias 16 e 21 seguintes.

Quem não for convocado em nenhuma das duas opções de curso poderá manifestar interesse nas vagas da lista de espera do SiSU, de 14 a 21 de julho. As instituições de ensino serão as responsáveis pela divulgação dessas próximas chamadas.

Mais: O que é a nota de corte do SiSU

O SiSU 2020/2

As inscrições no SiSU deveriam ter sido realizadas entre 16 e 19 de junho. Em consequência da pandemia do coronavírus, muitos processos seletivos têm passado por alterações no cronograma e foi o que aconteceu com o SiSU.

Como as inscrições não foram abertas no dia esperado e também não houve pronunciamento do MEC, os estudantes começaram uma série de reclamações nas redes sociais. Somente no período da tarde houve o pronunciamento sobre o adiamento das inscrições.

Além do SISU, o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre também tiveram alterações em seus cronogramas.

Veja também: MEC publica editais do SiSU, ProUni e Fies 2020/2

Já o Enem 2020 passou pela enquete de escolha de data para aplicação das provas, onde os participantes votaram na melhor opção. A preferência para aplicação das provas foi em maio de 2021, mas o Inep ainda vai debater a data com outros órgãos de educação para definir a aplicação.

Para mais informações sobre o SiSU 2020/2 acesse a Página do Brasil Escola ou consulte o edital.