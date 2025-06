Homem é preso após agredir companheira e familiares, em Parauapebas

No início da tarde deste domingo (1º), a Polícia Militar do Pará, de Parauapebas, atendeu a uma ocorrência de violência doméstica.

A guarnição foi acionada por um cidadão durante patrulhamento de rotina, que relatou agressões ocorrendo em sua residência desde as primeiras horas da manhã.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado, já contido e amarrado por familiares. As vítimas, duas mulheres e um homem, apresentavam escoriações no rosto e nas mãos. Um dos familiares foi atingido no braço esquerdo por golpes de facão desferidos pelo agressor.

Diante da situação, a família se mobilizou para conter o agressor até a chegada da Polícia Militar. Durante a abordagem, os policiais constataram que o acusado estava visivelmente embriagado e apresentava comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

Tanto o agressor quanto as vítimas apresentavam lesões leves decorrentes da luta corporal para imobilizá-lo.