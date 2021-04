Homem é preso após matar amante carbonizada

Desde então, equipes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios (Deic) de Santos passaram a investigar o caso. Foi apurado que um carro prata estava rondando a área onde ocorreu o homicídio no dia. A polícia identificou o motorista, de 25 anos, e a esposa, de 23. Para as autoridades, ele afirmou que os dois procuravam drogas para comprar, e que, mais tarde, voltou sozinho para o local, pelo mesmo motivo.

As investigações apontaram para um envolvimento amoroso entre o rapaz e a jovem encontrada morta. Testemunhas afirmaram que a vítima tinha descoberto recentemente que seu namorado era, na verdade, casado.

No dia 31 de março, um dia antes da morte de Vitória, ele teria insistido para conversar com a vítima, e deu a entender que não estava mais casado. Com as informações, foi solicitada e deferida pela Justiça a prisão temporária do casal. Eles foram presos em casa, no bairro Nova Mirim.

Segundo a Polícia Civil, no dia 2 de abril, parentes e amigas da vítima estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do município e reconheceram a jovem. As investigações continuam para entender a participação dos dois no crime, e a equipe da delegacia especializada vai analisar as mensagens do celular de Vitória.

meionorte.com/ Reprodução: Redes sociais