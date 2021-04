Inscrições para receber auxílio do governo de R$500 foi reaberta nesta segunda-feira

As inscrições foram reabertas após os sites de inscrição entrarem em colapso por conta dos acessos simultâneos

As inscrições para receber o auxílio de R$500 do Governo do Pará foi reaberta hoje para trabalhadores autônomos da 3ª categoria. Podem de cadastrar manicure e pedicure, cabeleireiro, barbeiro, esteticista e maquiadores.

Os trabalhadores deverão acessar os sites das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e do Banco do Estado do Pará (Banpará) para preencher o formulário eletrônico referente ao cadastro.

As inscrições foram reabertas após os sites de inscrição entrarem em colapso por conta dos acessos simultâneos. Foram destinados R$20 milhões para cada dia de inscrição no programa do auxilio emergencial.

O benefício é exclusivo para os profissionais que não possuem vínculo empregatício, não recebam outro benefício como o Renda Pará ou Bolsa Família e não pode ser servidor público.

portaltailandia.com