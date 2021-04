Homem é preso com Drogas

Polícia Militar através do disque denúncia foi enformada na manhã de (12) de abril por volta das 11:40hs que um elemento estava vendendo droga em sua casa, um homem por nome de OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA, no bairro Piscinão na cidade de Itupiranga, esse bairro que já é bastante conhecido pela polícia por esse tipo de crime.

Chegando ao loca a polícia avistou o elemento, ele estava bastante nervoso e se encontrava em enfrente a sua casa, quando viu a polícia empreendeu fuga e tentou se livrar de algumas drogas jogando no chão, a polícia foi atrás do homem e começou então uma perseguição

Quando não deu mais conta de correr Oton entrou em luta corporal tentou desarmar o policial que fazia a perseguição mais foi rendido e levado até a delegacia de polícia. Ainda no local foram encontradas 5 pequenas porções de algo semelhante a crack, que o elemento tentou se desfazer porem a polícia encontrou, na carteira dele tinha uma quantia de R$237,00.

Ele foi conduzido até a delegacia diante dos fatos, OTON foi conduzido ate a Depol para os procedimentos cabíveis.

