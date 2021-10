Homem esquizofrênico mata a própria mãe dentro de casa

O acusado de cometer o crime segue sendo procurado pela polícia

Na manhã desta sexta-feira, 29, um homem identificado como G.G.F, que tem esquizofrenia matou a golpes de faca a mãe, de 85 anos, identificada como Esmenia Monteiro Gomes Ferreira. O caso aconteceu na passagem Santa Helena entre rua Dois de junho e passagem São Pedro, no bairro da Terra Firme, em Belém. De acordo com informações, a vítima recebeu uma facada no abdomem, e o filho fugiu logo após cometer o crime.

De acordo com informações, desde que recebeu o diagnóstico de esquizofrenia, o acusado passava parte dos dias caminhando sem rumo pelas ruas do bairro. Essa não teria sido a primeira vez que o homem teria sido agressivo com a idosa. Durante a manhã, o homem teria batido na porta da senhora e após isso apenas os gritos da idosa foram ouvidos por moradores vizinhos, que contaram que a idosa estava sentada em uma cadeira chorando com a faca no local da perfuração.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local, a idosa já estaria morta. A Polícia Militar esteve no local para preservar a área até o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPCRC) chegar para realizar a remoção do corpo da vítima. A PM ainda faz buscas no local para prender o acusado do crime.

Por: Roma News