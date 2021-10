Homem que estava bebendo em cemitério é encontrado morto

Um lugar tranquilo e bastante inusitado para alguém se reunir com os amigos para tomar cachaça é o cemitério, para esse grupo de amigos esse parecia ser o lugar ideal, pare esse evento que não terminaria nada bem.

No início da manhã desta sexta-feira (29), o corpo de Edson Rodrigues de Albuquerque, 32 anos, foi encontrado sobre um tumulo, no cemitério Santo Antônio, localizado no bairro Buenos Aires, na zona Norte de Teresina.

Segundo a companheira da vítima, ele teria se envolvido em uma briga no dia anterior, Edson Rodrigues, teria furado com uma faca um rapaz que era seu amigo, logo depois algumas pessoas convidaram para que ele fossem tomar cachaça no cemitério, essa foi a última vez que ele foi visto com vida, esse amigo da vítima é o principal suspeito até o momento.

O corpo foi encontrado com ferimentos no rosto, pelo que tudo indica é que ele tenha sido morto a pauladas.

Com informações/ Meio Norte