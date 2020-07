Homem foi morto com facada por causa de dívida de R$ 40

Segundo informações da polícia, Bruno Henrique estava consumindo entorpecentes juntos com dois homens identificados como Antônio Ribeiro dos Santos e Mateus da Silva Lopes quando foi assassinado.

Um homem identificado como Bruno Henrique Lustosa de Sousa, de 28 anos, foi morto com um golpe de faca na região da virilha durante uma discussão por causa de R$ 40, no último domingo (30/07), no bairro Fripisa, município de Campo Maior, região norte do Piauí. Com informações do portal Tribuna em Foco.

Segundo informações da polícia, Bruno Henrique estava consumindo entorpecentes juntos com dois homens identificados como Antônio Ribeiro dos Santos e Mateus da Silva Lopes quando foi assassinado. Os dois acusados se apresentaram na delegacia e confessaram a autoria do crime, mas foram liberados após prestarem depoimento sobre o caso, pois não havia mandado de prisão e circunstância de flagrante. O inquerito deve ser concluído em 20 dias e encaminhado para a justiça para que avalie se há necessidade de decretação de prisão contra os réus confessos.

Os acusados não respondem a nenhum processo na comarca de Campo Maior, mas possuí passagem por pequenos delitos.

