Homem mata a ex-mulher na frente dos filhos por não aceitar o fim do relacionamento

Uma mulher identificada como Maria de Nazaré Araujo Sena, foi assassinada as facadas na noite desta quarta-feira(29), no povoado Perdidos, zona rural de Timon-MA. O autor do crime foi o ex-marido, conhecido como Ediberto Reis da Silva “Betim” O crime aconteceu por volta das 19hs e foi presenciado pelos filhos menores do casal.

Segundo informações de um popular, o mesmo não aceitava a separação. Ela tinha se separado do crimoso por não aguentar mais ser maltratada. Ainda segundo informações de um popular, na noite desta quarta-feira o criminoso se deslocou até a casa do pai da víitima e assassinou a mesma.

O morador relata que o crimoso que é usuario de drogas matou a ex-mulher a traição, sem dá oportunidade da mesma se defender. Ele relata ainda que Betim é usuario de drogas e quase que diariamente aplicava uma surra na ex-mulher. Revoltados com o crime, vizinhos e populares tentaram pegar o criminoso, mais ele conseguiu fugir.

Fonte: www.falapiaui.com