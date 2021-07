Homem incendeia prostíbulo e recibos divertem a internet

Um incêndio em uma boate de prostituição na BR-163, em Caarapó, a 272 quilômetros de Campo Grande está dando o que falar após supostas promissórias terem sido encontradas no local incendiado. As as notas viralizaram nas redes sociais exibindo gastos, nomes dos clientes e até os tipos de serviços oferecidos, de programa completo a “fio terra”.

Entre as notas, há promissórias de R$ 5 mil que revelam gastos em programa, cerveja, 8 porções de calabresa e até 10 pacotes de amendoim sem pele. Em outra, o cliente pagou R$ 200,00 por 2 unidades de fio terra e 480,00 por combo de 4 programas. Há também notas com aluguel de próteses penianas, doses de pinga e uísques. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros do município, a boate que não teve nome revelado, pegou fogo na noite de sábado (05) após uma desavença entre casal. O marido da travesti, proprietária da boate, que teria colocado fogo no local. “Ao que tudo indica o incêndio foi criminoso. Quem tacou fogo foi o esposo da dona. Houve uma desavença” informou o bombeiro Ivan Ávila Teixeira. Confira outro recibo abaixo: diariodocentrodomundo