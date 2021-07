Mudança de endereço do Escritório Social do Prosap

O Escritório de Gestão Socioambiental do Prosap está em novo endereço: Rua Rio Dourado, s/n, bairro Beira Rio I, no Setor Operacional da Prefeitura de Parauapebas. A região é bem localizada, próxima à rodoviária e atendida por transporte público. A mudança aconteceu nesta sexta-feira, 16.

O local é bem amplo e representa uma melhoria importante no atendimento ao público-alvo do programa, e com maior capacidade para reunir as equipes técnicas que atuam no Prosap.

Em função do recesso funcional (Decreto n° 1.452), no período de 19 a 30 deste mês, o expediente no escritório será apenas interno. O atendimento ao público no novo endereço retornará em 2 de agosto, horário das 8h às 18h. Para informações, perguntas ou dúvidas, a comunidade deve acessar os canais eletrônicos do Prosap: WhatsApp: (94) 9 9973-0476; e-mail: [email protected]; site: prosap.parauapebas.pa.gov.br

Ascom/Pmp