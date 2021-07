Xinguara: homem é condenado a 12 anos de prisão por matar adolescente gravida

O crime aconteceu no ano de 2016, Wallisson Patrick Costa Scarparo, atualmente com de 23 anos, mantinha um relacionamento amoroso com a vítima que na época tinha 14 anos e acabou engravidando.

O acusado segundo o delegado José Orimaldo informou à imprensa que Wallisson foi preso um dia após o crime e teria confessado em depoimento que teria perdido a cabeça em uma briga que o casal teve e o motivo principal teria sido a gravides indesejada.

O julgamento, que durou mais de sete horas, foi realizado na última quarta-feira, 14, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Xinguara (ACIAPA).

Com informações/ Debata Carajás