Congresso eleva para R$ 5,7 bi valor do fundo eleitoral

Confira na tabela abaixo quanto cada partido deve receber do fundo para financiar suas campanhas eleitorais, se mantida a regra de cálculo aprovada pelo Congresso. As previsões são de consultores legislativos do Senado Federal. Compare, também, com os valores recebidos em 2020, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral.

DIVISÃO DO FUNDO ELEITORAL Partido Previsão 2022 (em R$ milhões) 2020 (em R$ milhões) PSL 567,71 199,44 PT 566,67 201,30 MDB 426,43 148,25 PSD 384,77 138,87 PP 384,49 140,67 PSDB 377,12 130,45 PL 352,40 117,62 DEM 323,08 120,81 PSB 308,52 109,54 PDT 290,48 103,31 Republicanos 283,38 100,63 Podemos 218,81 77,97 PTB 131,01 46,66 Solidariedade 129,52 46,04 PSOL 114,82 40,63 PROS 104,76 37,19 Novo 103,41 36,56 PSC 98,94 33,24 Cidadania 95,31 35,82 Patriota 92,60 35,14 PCdoB 87,29 30,94 Avante 79,44 28,12 Rede 79,25 28,43 PV 57,99 20,50 PTC 14,14 9,50 PMN 3,45 5,87 DC 3,45 4,02 PCB 3,45 1,23 PCO 3,45 1,23 PMB 3,45 1,23 PRTB 3,45 1,23 PSTU 3,45 1,23 UP 3,45 1,23

Nova regra de cálculo

Os parlamentares incluíram de última hora na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 uma nova regra de cálculo para o fundo que, segundo técnicos do Congresso e parlamentares, levou ao novo valor.

O valor é 185% maior do que o gasto em 2020, sem descontar a inflação, quando os partidos tiveram R$ 2 bilhões de Fundo Eleitoral. Em 2018, último ano de eleições presidenciais, os partidos tiveram R$ 1,7 bilhão.

A LDO segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar integralmente, vetar alguns dispositivos ou vetar integralmente. O texto aprovado estabelece as diretrizes para elaboração do Orçamento do ano que vem.

O Orçamento 2022 propriamente dito deve ser enviado pelo governo para apreciação do Congresso até 31 de agosto, data em que será confirmado o valor exato do fundo eleitoral.

Se mantido o valor de R$ 5,7 bilhões previstos pelo Congresso, os maiores beneficiados serão os o PSL e PT, donos das duas maiores bancadas do Parlamento. O PSL receberia R$ 567,71 milhões e o PT, R$ 566,67 milhões.

Para efeitos de comparação, em 2020 o PSL recebeu R$ 199,44 milhões e o PT, R$ 201,30 milhões. Ou seja, o PSL receberia no ano que vem um valor 185% maior que o recebido em 2020 e o PT, 181% maior. Ambas as comparações feitas sem descontar a inflação.