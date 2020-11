Homem mata a própria esposa a facadas na frente da filha

Um homem, identificado apenas pelas iniciais F. C. P. N, assassinou a própria esposa a facadas na noite deste sábado, 21 de novembro, na cidade de Oeiras, no Sul do Piauí. A vítima foi identificada como Francisca Ferreira dos Santos, conhecida como ‘Mocinha’, que foi morta com três golpes, sendo uma no peito direito, outro debaixo do braço e no pescoço. O caso aconteceu no bairro Rosário.

De acordo com as primeiras informações, o autor do crime chegou ao local, na Rua 7 de Setembro, no bairro Rosário e desferiu os golpes de faca em Francisca Ferreira, que estava em companhia de sua filha, uma criança. Segundo reportagem do Mural da Vila, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência neste sábado contra o seu companheiro por conta de agressões e ameaças.

Após o crime, o acusado fugiu do local. A polícia foi acionada e após, F. C. P. N foi preso por uma viatura da Força Tática da Polícia Militar de Oeiras. Ele está preso na Delegacia Regional de Oeiras e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: www.meionorte.com